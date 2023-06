Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Dienstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Post zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 43,55 EUR nach oben.

Die Deutsche Post-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 43,55 EUR. Bei 43,55 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.153 Deutsche Post-Aktien.

Am 19.06.2023 markierte das Papier bei 44,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 46,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,90 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Deutsche Post zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.593,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,39 EUR je Aktie.

