Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Deutsche Post-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 30,33 EUR nach oben. Bei 30,66 EUR erreichte die Deutsche Post-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 30,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Post-Aktien beläuft sich auf 1.373.225 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,80 EUR fiel das Papier am 26.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,66 EUR je Deutsche Post-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Post am 05.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.029,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

