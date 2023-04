Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Um 11:48 Uhr rutschte die Deutsche Post-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,79 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Post-Aktie bis auf 42,64 EUR. Bei 43,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 424.412 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 43,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 44,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,22 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 09.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,87 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.776,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.380,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Post.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,34 EUR je Aktie.

