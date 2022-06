Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verbilligt sich am Nachmittag

Um 29.06.2022 16:22:00 Uhr fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,83 EUR ab. Die Deutsche Post-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,57 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.248.668 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,38 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Post-Aktie. Am 13.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,44 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 7,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,12 EUR an.

Am 03.05.2022 hat Deutsche Post in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.593,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Post einen Umsatz von 18.860,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Post-Gewinn in Höhe von 4,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Post-Aktie tendiert abwärts: Deutsche Post erhöht erste Tranche bei Aktienrückkäufen

Deutsche Post-Aktie im Plus: Deutsche Post-Tochter kauft australische Glen Cameron

Deutsche Post-Aktie verlustreich: Deutsche Post hebt Paketpreise für Privatkunden an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Deutsche Post