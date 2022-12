Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag mit Einbußen

Die Deutsche Post-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 35,05 EUR nach. Bei 34,90 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,95 EUR. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.100 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,79 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 18,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,60 EUR.

Am 08.11.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

