Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post tendiert am Mittag schwächer

Das Papier von Deutsche Post befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 39,34 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bisher bei 39,23 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,01 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 948.034 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Bei 55,21 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 28,75 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 32,55 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 49,25 EUR.

Am 08.11.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 24.038,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Post am 09.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

