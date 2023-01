Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post behauptet sich am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Deutsche Post-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,00 EUR. Die Deutsche Post-Aktie legte bis auf 40,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,87 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.948 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Post-Aktie mit einem Kursplus von 27,55 Prozent wieder erreichen. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 34,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Post-Aktie im Durchschnitt mit 49,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Post am 08.11.2022. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 0,87 EUR je Aktie verdient. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.038,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie dennoch im Plus: Tarifkonflikt bei der Deutschen Post geht weiter - Warnstreiks am Freitag

Deutsche Post-Aktie in Grün: Tausende Post-Beschäftigte haben die Arbeit niedergelegt

Ehemaliger Deutsche Bank-Händler fordert nach Freispruch Schadensersatz - Deutsche Bank-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com