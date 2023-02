Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 20,42 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,21 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.452.368 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,47 EUR am 07.03.2022. Mit einem Kursverlust von 41,14 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,94 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

