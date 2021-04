Deutsche Telekom-Aktie aktuell: Deutsche Telekom im Aufwind

Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,28 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.107 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 17,28 EUR Bei 17,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 45.187 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 30.03.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.04.2020 bei 11,34 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,30 EUR. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Deutsche Telekom AG ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexen ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Die Gesellschaft ist international ausgerichtet und in rund 50 Ländern vertreten. Der wachsenden Konvergenz der Technologien trägt die Gesellschaft mit einem zunehmend integrierten Produktportfolio Rechnung, das den Zugriff auf persönliche Daten wie Musik, Videos oder auch Adressen über alle Endgeräte hinweg ermöglicht. Kunden werden sowohl Netzzugänge wie auch Kommunikations- und Mehrwertdienste über Festnetz und Mobilfunk zur Verfügung gestellt. Das Stammgeschäft machen dabei klassische Anschlüsse aus. Die Gesellschaft ist auch in der Erschließung des Smart Grid Marktes, mit IT-Services sowie mit Internet- und Netzwerkdiensten tätig. Des Weiteren betreibt T-Systems, die Großkundensparte des Unternehmens, das Geschäft mit netzzentrierten ICT-Lösungen.

