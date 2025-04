Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,40 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 34,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 34,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.036.741 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 4,39 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 65,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,74 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich