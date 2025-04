Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 34,47 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 34,47 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,48 EUR. Bei 34,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 239.703 Stück.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,86 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 30,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich