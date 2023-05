Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit Verlusten

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:35 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 21,88 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,69 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.728.856 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,40 EUR.

Am 23.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.800,00 EUR umgesetzt, gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom