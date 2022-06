Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.06.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent auf 19,26 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,27 EUR. Mit einem Wert von 19,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.800.719 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,27 EUR) erklomm das Papier am 01.06.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,09 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 13.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.390,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

