Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag im Plus

Die Aktie notierte um 01.06.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 19,22 EUR zu. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,22 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 406.338 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 32,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 24,04 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,54 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

