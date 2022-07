Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 01.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 18,83 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,83 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.400 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,31 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 30,15 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,17 EUR an.

Am 13.05.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,19 Prozent auf 28.023,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Telekom