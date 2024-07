Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 23,63 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,63 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,72 EUR an. Bei 23,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.198.823 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,72 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2024. Mit einem Zuwachs von 0,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 27,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,894 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,39 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2024 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

