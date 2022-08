Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 01.08.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,74 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 191.071 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Abschläge von 29,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,72 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.023,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.390,00 EUR umgesetzt.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com