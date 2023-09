Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,77 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 19,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,78 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.376.776 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 16,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (17,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.221,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umsetzen können.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

