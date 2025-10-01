Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 29,34 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 29,34 EUR zu. Bei 29,36 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.966.099 Stück.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,39 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 10,91 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,11 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

