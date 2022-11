Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag höher

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,26 EUR zu. Bei 19,27 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.113 Deutsche Telekom-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2022 auf bis zu 19,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,82 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,47 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 33,09 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,18 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 26.593,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 26.593,00 EUR umsetzen können.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.11.2023 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

