Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Vormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 20,56 EUR zu.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 20,56 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,64 EUR an. Bei 20,57 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 174.662 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 08.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,78 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.221,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

