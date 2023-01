Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 18,88 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 18,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 961.976 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 19,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 28.979,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vorlegen. Am 22.02.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

Deutsche Post-Aktien steigen: Deutsche Post stellt Telegramm-Service ein

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com