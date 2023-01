Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 18,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 18,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,74 EUR. Bisher wurden heute 1.648.634 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.11.2022 bei 19,86 EUR. 4,86 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,61 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 25,94 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 28.979,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 22.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com