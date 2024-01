Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 21,99 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 21,99 EUR nach oben. Bei 22,12 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.275.485 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Gewinne von 5,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,86 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,95 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,91 Prozent auf 27.556,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,66 EUR im Jahr 2023 aus.

