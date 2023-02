Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Donnerstagnachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 04:22 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.463.304 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 20,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,85 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,62 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 28.979,00 EUR gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,61 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

