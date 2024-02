Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 22,71 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 22,71 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,82 EUR an. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,60 EUR ein. Bei 22,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.042.707 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 08.08.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,51 EUR aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,64 EUR im Jahr 2023 aus.

