Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,77 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 22,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,79 EUR. Zuletzt wechselten 2.424.806 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 2,79 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2023 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,73 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Am 09.11.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 27.556,00 EUR, gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,91 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag stärker