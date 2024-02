Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,71 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 22,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 22,70 EUR. Mit einem Wert von 22,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 278.263 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 27,51 EUR.

Am 09.11.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Aktie aus.

