Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag schwächer

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 34,07 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 34,07 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 34,02 EUR. Bei 34,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.241.799 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,40 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.04.2024 Kursverluste bis auf 20,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,74 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 15.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

