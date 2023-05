Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Um 15:53 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 21,39 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,14 EUR. Bei 21,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 6.274.905 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 10.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 23.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,88 Prozent auf 29.800,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Telekom am 11.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

