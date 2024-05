Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 21,77 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 21,77 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,79 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.962.444 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 7,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Abschläge von 15,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,873 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom ein EPS von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29,37 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

