Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 02.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 19,28 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 19,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.405.064 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 19,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,23 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 24,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 13.05.2022 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.023,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Ex-Telekom-Team ruft bei Krypto-Custodian Finoa aktive Liquid-Staking-Abteilung ins Leben

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com