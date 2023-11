Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,74 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 20,74 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,81 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 20,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.711 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 11,53 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,78 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

