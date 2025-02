Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Montagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 32,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 32,40 EUR zu. Bei 32,75 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.622.638 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 32,75 EUR markierte der Titel am 03.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,08 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.04.2024 (20,73 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 56,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,898 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 37,64 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,87 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

