Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert südwärts

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 15,84 EUR abwärts. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 13.698 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,84 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 26.509 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,95 EUR an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2021 (14,82 EUR).

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,90 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Deutsche Telekom AG ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexen ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Die Gesellschaft ist international ausgerichtet und in rund 50 Ländern vertreten. Der wachsenden Konvergenz der Technologien trägt die Gesellschaft mit einem zunehmend integrierten Produktportfolio Rechnung, das den Zugriff auf persönliche Daten wie Musik, Videos oder auch Adressen über alle Endgeräte hinweg ermöglicht. Kunden werden sowohl Netzzugänge wie auch Kommunikations- und Mehrwertdienste über Festnetz und Mobilfunk zur Verfügung gestellt. Das Stammgeschäft machen dabei klassische Anschlüsse aus. Die Gesellschaft ist auch in der Erschließung des Smart Grid Marktes, mit IT-Services sowie mit Internet- und Netzwerkdiensten tätig. Des Weiteren betreibt T-Systems, die Großkundensparte des Unternehmens, das Geschäft mit netzzentrierten ICT-Lösungen.

