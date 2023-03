Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 21,20 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel um 12:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,38 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.450.091 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 21,60 EUR markierte der Titel am 28.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 46,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,23 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 26.877,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie verliert: Bank of America hebt Ziel für T-Aktie an

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Telekom-Aktie positiv: Telekom-Chef Höttges stellt Ausbau der BT-Beteiligung in Aussicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com