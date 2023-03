Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit einem Wert von 21,23 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,38 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,09 EUR ab. Mit einem Wert von 21,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.712.202 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 21,60 EUR markierte der Titel am 28.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 46,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 26,23 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.05.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

