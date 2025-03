Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 35,06 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 35,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 35,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.806.437 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,08 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 40,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 30,93 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

