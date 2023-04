Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag kaum verändert

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,37 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,44 EUR. Bei 22,36 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,41 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.093 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,44 EUR) erklomm das Papier am 03.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.04.2022 (16,71 EUR). Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 33,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,39 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29.800,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 09.05.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX-Konzerne erzielen laut Studie trotz schwierigen Umfeldes Umsatzrekord

Deutsche Anleger können sich laut Studie auf Rekord-Dividenden freuen

T-Mobile US im Plus: Deutsche-Telekom-Tochter kauft Billiganbieter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com