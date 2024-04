Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Mittwochmittag vor

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,37 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 22,37 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 22,56 EUR. Mit einem Wert von 22,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.438.273 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,29 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 29,17 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 23.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR im Vergleich zu 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

