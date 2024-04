Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,24 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,19 EUR aus. Bei 22,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.161.614 Stück.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 4,96 Prozent niedriger. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,17 EUR an.

Am 23.02.2024 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.800,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

