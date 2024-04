Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 22,44 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 22,44 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,46 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 202.804 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 21,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,770 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,873 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,17 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR im Vergleich zu 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

