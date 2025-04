Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,15 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,15 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 34,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.043.809 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,15 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 18.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,74 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 30,93 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,37 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

