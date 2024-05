Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 21,67 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 21,67 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,64 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 21,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.044.570 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 09.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,770 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,873 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 29,37 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,78 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

