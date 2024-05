Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag kaum verändert

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,73 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,73 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,76 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,72 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,73 EUR. Zuletzt wechselten 175.362 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,69 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 17,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,873 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 29,27 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 29,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 29,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2024 wird am 16.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

