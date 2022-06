Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 03.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 19,05 EUR. Bei 19,03 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,11 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.933.922 Stück gehandelt.

Am 01.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,04 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.023,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 26.390,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

