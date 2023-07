Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 20,07 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,07 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.204.310 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,25 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,53 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.839,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

