Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag gefragt

03.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 20,00 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 20,00 EUR. Bei 20,00 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.759 Stück gehandelt. Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR. Abschläge von 13,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus. Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie So stuften die Analysten die Deutsche Telekom-Aktie im vergangenen Monat ein Vodafone-Aktie kaum verändert: Vodafone startet für einige Kunden 5G-Telefonie Huawei-Aktie: Bund könnte Huawei offenbar aus 5G-Netzen ausschließen

