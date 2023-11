Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So bewegt sich Deutsche Telekom

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,42 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 21,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 21,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.115.516 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,62 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,78 EUR.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

