Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 21,35 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 21,35 EUR nach. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,31 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.179.852 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Mit einem Zuwachs von 8,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 13,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.221,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,81 EUR fest.

